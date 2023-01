Mécanisation de l’agriculture: L’Italie prête à aider les petits producteurs sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 19:48 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal abrite depuis mardi le sommet Dakar 2 dédié à la souveraineté alimentaire. Dans cette dynamique, l’Italie peut être d’une grande aide notamment pour les petits producteurs. C’est la conviction de M. Mario Giro. Il est Envoyé spécial pour Expo 2030 Roma et ancien Ministre Délégué pour l’Afrique et le Développement. « Dans le domaine […] Le Sénégal abrite depuis mardi le sommet Dakar 2 dédié à la souveraineté alimentaire. Dans cette dynamique, l’Italie peut être d’une grande aide notamment pour les petits producteurs. C’est la conviction de M. Mario Giro. Il est Envoyé spécial pour Expo 2030 Roma et ancien Ministre Délégué pour l’Afrique et le Développement. « Dans le domaine de la mécanisation de l’agriculture, l’Italie est très avancée, surtout dans la transformation des produits horticoles. Nous avons beaucoup de Petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur agricole et cela peut devenir un partenariat fécond avec les petits producteurs sénégalais. C’est un potentiel énorme », a-t-il assuré.

Que ça soit dans le renforcement des capacités, l’encadrement…beaucoup d’opportunités sont à saisir dans le cadre de coopération.

Présent au Sommet, M. Giro prépare également les expositions 2030 qui doivent se tenir à Rome. « Je suis envoyé spécial du gouvernement italien pour la campagne du bureau international des expositions 2030 à Rome. Je suis venu pour présenter notre projet au gouvernement sénégalais et en même temps représenter l’Italie à la conférence Dakar 2 », a-t-il indiqué.

Évoquant les relations entre les deux pays, M. Giro révèle que ces dernières années, avons 72 millions d’euros ont été investis. Une enveloppe de 18 millions d’euros devrait suivre très prochainement, a-t-il indiqué.

« Nous sommes partie prenante de la grande plateforme agropole », a-t-il rappelé.

Un soutien qui cadre bien avec l’appel lancé par le Président de la Banque africaine de développement (Bad). Akinwu Adesina a rappelé à l’ouverture de l’événement qu’il est temps pour l’Afrique d’être pleinement appuyée pour nourrir le monde. « Le temps de l’action est venu et nous sommes la principale Institution financière. Nous comptons sur la communauté internationale pour soutenir ces efforts pour aider ensemble, avec un partenariat fort, l’Afrique à atteindre son but », a-t-il déclaré. Oumar FEDIOR



