Mecque 2019: le 1er vol est arrivé à Dakar cette nuit, à 5h30 Le 1er vol de pèlerins sénégalais convoyés par la Délégation nationale a atterri au hangar de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) cette nuit, à 5h30.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Les pèlerins qui ont montré leur satisfaction globale autour du pèlerinage de cette année, ont dit avoir prié pour la paix au Sénégal et pour un hivernage pluvieux, rapporte la RFM.



Toutefois, ils ont déploré quelques difficultés liées à la communication sur place et à la longue attente pour le retour. En effet, ont-ils dits, convoqués, hier, à 9h, ils n’ont pu embarquer de la Mecque qu’à 23h.

