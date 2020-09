Média: Seneweb Radio revient en forcce Créée en 2002, Seneweb radio revient en force. En effet, la radio dudit site sera relancée aujourd’hui avec un nouveau programme. En gros, ce sera du new look.



Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|





En fait la force de Seneweb c'était son forum et la radio depuis sa création. Seneweb a toujours été leader dans le domaine du traitement de l’information. Ce, grâce à son équipe jeune et talentueuse.



Dirigé par l’expérimenté Abdou Salam Fall en collaboration avec Daouda Mbaye, Seneweb à aider beaucoup de sites à percer.

Leral souhaite bon vent à Seneweb radio et précise qu’il n'est concurrent de personne.



Leral félicite également les autres sites qui ont fait des innovations remarquables, qui produisent des vidéos en hautes qualités comme Dakaractu, Sanslimites, Sunugal24 etc...





Cliquez ici pour écouter Seneweb Radio New Look



