Médias: 3è édition du Sargal national des Doyens de la Presse Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 15:07

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (Cjrs) a honoré, le 12 décembre, lors de la 3ème édition du Sargal National de la Presse, une vingtaine de récipiendaires dont des journalistes, techniciens, chauffeurs, patrons de presse… Parmi eux, des journalistes du Soleil, Dié Maty Fall et Maïmouna Guèye, ainsi que Cheikh Thiam et Habib Demba Fall, des anciens du quotidien national. Photos: Assane SOW@Le Soleil



Source : Source : https://lesoleil.sn/medias-3e-edition-du-sargal-na...

