Médias: Après le Gfm, E-Media Invest sort un sondage qui le classe en tête

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Décidément la publication d’un sondage qui crédite GFM champion dans l’audiovisuel a fait un grand bruit chez les concurrents. Et pour preuve, le Groupe E-Media Invest a également sorti un sondage qui le met en tête des médias ( radio et télé). Selon L'As qui rapporte l’information, l'enquête d’opinion a été réalisée par l’Institut Sénégalais d’études de l’Opinion (ISOP). Ce dernier affecte au groupe fondé par Mampoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et Boubacar Diallo (Dj Boub'S) un taux de notoriété de 81,4 %, un an après le lancement de ses activités. Une preuve selon le Directeur général que le groupe progresse avec assurance vers les sommets. Mamoudou Ibra Kane de renseigner que le Groupe E-Media doit cette précoce réputation à ses équipes mais aussi et surtout à son positionnement stratégique, à ses innovations et à ses options éditoriales claires, opportunes et dépouillées. Mieux, « Iradio reste la révélation en bénéficiant d’un taux de notoriété de 83,9 %. La chaîne iTV recueille un taux de notoriété de 42,3% ». Ces résultats sont encourageants, aux yeux du Directeur général du Groupe, et ouvrent des perspectives avec une réelle marge de progression face à une concurrence installée de longue date.



