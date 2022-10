Médias: Assainissement du milieu et rigueur dans le travail, les maîtres mots de Me Moussa Bocar Thiam Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Octobre 2022 à 07:12 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, Me Bocar Thiam, a rencontré les acteurs de la presse ce jeudi. Le contenu du meeting a permis de lister plusieurs maux dont l'assainissement du milieu, d'où la nécessité de la nouvelle carte de presse nationale qui sera incontournable, dès le 1er décembre prochain. L'autorité a exhorté les médias à redéployer de vigilance notamment dans le traitement de l'information qui doit être vérifiée, avant d'être publiée. Le sujet de l'aide à la presse a été abordé entre autre.



