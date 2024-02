Médias: La licence de diffusion de Walfadjri tv retirée définitivement Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2024 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé, dimanche, le ministre de la Communication et de l’économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a notifié, ce lundi, au groupe de Walfadjri, la décision de retrait définitif de sa licence de diffusion. « En application de l’article 142 de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017, le retrait de la licence de diffusion des programmes du groupe WALFADJRI de manière définitive avec effet immédiat », a-t-il écrit. Ajoutant que « le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) prendra toutes les dispositions administratives et techniques pour l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au promoteur du groupe Walfadjri et publiée partout où besoin sera ». Dans sa décision, le ministre et maire de Ourossogui a rappelé que « le dimanche 04 février 2024 dans la couverture de la situation de tensions politiques notées à Dakar, le groupe WALFADJRI a récidivé encore une fois, en diffusant en boucle des images de violences exposant des adolescents, accompagnées de propos subversifs, haineux et dangereux portant atteinte à la sécurité de l’État, à l’intégrité territoriale, à la stabilité et la paix sociales, en violation totale de ses obligations ». Selon lui, « les propos haineux et subversifs sont d’autant plus préoccupants qu’ils sont portés par des journalistes et certains se disant « chroniqueurs » sans aucune retenue, ni pondération encore moins un équilibre », soulignant que « pendant plus de trois (3) heures des appels incessants au soulèvement violent de la population ont été relayés à l’édition spéciale animée par des journalistes et même par le Président Directeur Général du groupe Cheikh Niass qui appelle le peuple à combattre dans la rue tout en traitant le Président de la République de « monstre» ».



Source : https://lesoleil.sn/medias-la-licence-de-diffusion...

