Médias: l’APRES annonce le démarrage des opérations de vente des cartes de membre

XALIMANEWS : L’APRES porte à la connaissance des membres et sympathisants du démarrage officiel des opérations de vente des cartes de membres de l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité ce Lundi 14 Septembre 2020.

Pour les modalités pratiques il est retenu ce qui suit :

– La carte est payée à l’avance à Dix mille Francs CFA (10 000 FCFA)

– Le paiement via Orange Money au numéro 00221 77 406 36 36

– Après impression le Secrétariat Général et la Trésorerie se chargeront de la distribution

Pour toutes informations complémentaires merci de contacter les numéros suivants :

– Monsieur Iyand Demba TINE Trésorier Général au 76 581 53 48

– Sambou BIAGUI Président au 77 788 46 19

– Aly SALEH Secrétaire Général Adjoint au77 481 53 99

Seule la détention de la carte de membre prouve l’appartenance à l’APRES.

Source : https://xalimasn.com/medias-lapres-annonce-ld-dema...