Médiation : Youssou Ndour met fin à la guerre Farba Ngom - Moustapha Cissé Lô

Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô ont décidé de mettre fin à la guerre médiatique qu’ils se livrent depuis un certain temps. Ils ont pris cette décision après avoir parlé avec le ministre-conseiller Youssou Ndour. Lequel, selon L'Observateur, s'est proposé de les réunir autour d’une table.



"Youssou Ndour m’a appelé. Nous avons beaucoup discuté et je le rappelle toujours, il est un ami, un frère, à qui je ne peux rien refuser. Je ne peux pas vous révéler le contenu de notre entretien, parce que ça relève du privé. Mais retenez que je lui ai donné ma parole et d’ici mon retour au Sénégal, je ne ferai aucune déclaration. Les journalistes m’appellent depuis ce matin (hier) pour des interviews, mais je n’ai donné suite à aucune sollicitation. J’attends de rentrer au pays, le 29 juin prochain, de rencontrer Youssou Ndour, pour voir quelle suite donner à cette affaire. Pour le moment, je ne peux rien dire d’autre", confie Moustapha Cissé Lô.



Et Farba Ngom d’ajouter : "J’ai effectivement parlé avec Youssou Ndour, que je sais très engagé aux côtés du Président Macky Sall. Un grand frère pour qui j’ai beaucoup de respect et de considération. Il m’a demandé de ne plus faire de sortie, je lui ai donné ma parole. Je suis disposé à le rencontrer ; à discuter avec lui et à mettre au clair un certain nombre de choses. Je sais que sa médiation est sans calcul, parce que qui connait Youssou Ndour, sait que c’est un homme honnête, respectueux et respectable. Donc, je reste à l’écoute".



Le journal annonce une rencontre entre les deux « frères », le 30 juin prochain.