Médiature: fin de mandat pour Alioune Badara Cissé

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, a terminé hier son unique mandat de 6 ans. L’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur avait été nommé par décret présidentiel à la tête de l’institution le 05 août 2015 pour veiller au bon fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi de mission de service public. Disposant de pouvoirs d’enquête et de recommandations, le médiateur de la République joue le rôle d’interface et de facilitation entre l’administration publique et l’entreprise, rapporte LeTemoin.



Alioune Badara Cissé épuise ainsi, ce 05 août 2021, six années à la tête de cette institution ayant aussi pour rôle d’apaiser le climat social et de promouvoir les droits de l’homme. Il faut rappeler qu’au mois de mars 2021, dans un climat très tendu avec des manifestations tous azimuts, le médiateur de la République, exerçant son rôle de régulateur et de veille, avait appelé le chef de l’État à s’exprimer devant son peuple pour apaiser les tensions. Une intervention qui avait fini par porter ses fruits. « J’appelle le chef de l’État à écouter son peuple, à parler avec sa jeunesse et à éviter une éventuelle catastrophe qui pourrait être regrettable à plusieurs niveaux. J’ai crié partout qu’il faut qu’on arrête d’avoir un Sénégal à deux vitesses.



Un Sénégal à part entière et un Sénégalais entièrement à part, ce n’est pas tenable. Il arrivera un jour où le couvercle sautera et on aura du mal à le rabattre sur la casserole... », avait déclaré le 07 mars dernier ABC. Le nom du nouveau médiateur n’est pas encore connu. Mais il a été avancé en un moment que le choix du président de la République se serait porté sur le magistrat Demba Kandji. L’ex Premier président de la Cour d’Appel de Dakar avait été détaché le 19 mai 2020 auprès de la présidence de la République comme ministre conseiller.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos