Médina Baye/ CRD Gamou 2024 : Le Comaf liste ses attentes pour le bon déroulement du Maouloud

Les membres du comité d’organisation, le gouverneur de région Ousmane Kane et les services déconcentrés ont tenu, à « Keur Gane » le Comité de régional de développement (Crd) préparatoire du Gamou internationale de Médina Baye qui va se tenir le 15 septembre 2024. Pour cette présente édition hormis les dispositions prises pour contrecarrer la menace épidémiologique du Mpox, l’un des éléments phares du Gamou 2023, c’est l’inauguration de l’Esplanade Maouloud Naby » qui risque de drainer beaucoup de monde. «L’exercice a consisté à recueillir les recommandations du Comité d’organisation des manifestations et activités de la Fayda (Comaf) chargé d’organiser ce Gamou international, les attentes et éléments de solution des différents services. Les attentes ont concerné, le secteur de la santé, de l’assainissement et de la sécurité, de l’aménagement avec la prise en charge des pistes, rues et routes nationales dégradées. Pour la sécurité, un effort important sera fait par la Police qui avait mobilisé l’année dernière 700 éléments. Pour cette présente édition, la Police a mobilisé 800 éléments. Pour la santé, des améliorations qualitatives seront notées. Il en est de même pour le secteur de l’assainissement, de la sécurité civile avec les sapeurs-pompiers », a laissé entendre le gouverneur de région. En résumé, dira-t-il, le Gamou se déroule dans un contexte assez spécial marqué par trois éléments. «D’abord, le Gamou se tient dans un contexte d’hivernage et Kaolack est une ville sujette à des inondations. Aussi, il se déroule dans un contexte épidémiologique avec l’apparition de la fièvre du Congo. Pas plus tard qu’hier nous avons enregistré un cas à Guinguinéo. Enfin, c’est un Gamou qui se déroule avec l’inauguration de l’Esplanade « Maouloud Naby » qui sera marquée par la présence de beaucoup d’invités qui vont venir de l’étranger. C’est sur ces trois éléments que nous allons essayer de gérer le Gamou de cette année en essayant d’apporter des réponses soumises par le Comaf », a-t-il soutenu.



Prenant la parole, le représentant du président du Comaf, Cheikh Tidiane Gaye, s’est félicité de l’engagement des autorités à prendre en charge toutes les attentes qui leur ont été soumises. « La particularité, cette année, est que c’est dans ce contexte d’hivernage que va se tenir le Gamou. Pour les cas d’inondations, nous espérons que l’Etat a pris des mesures préventives pour gérer la situation », a-t-il fait savoir, non sans oublier de lancer un appel à l’Ageroute pour régler le problème des nids-de-poule sur les routes nationales et l’impraticabilité de certaines pistes et rues. « Notre attention a aussi porté sur l’aspect sécuritaire à cause de la position de Kaolack qui est une ville carrefour. Et nous attendons de l’Ageroute des mesures particulières pour réhabiliter certaines rues et routes nationales pour que les pèlerins puissent circuler correctement pendant ce Maouloud. Il en est de même pour le ravitaillement en eau potable, l’évacuation des eaux usées », renseigne-t-il. Cependant, Cheikh Tidiane Gaye a sollicité le soutien de l’Etat en médicaments pour un traitement beaucoup plus efficace des patients durant le Maouloud. « L’autre point également c’est l’enveloppe que nous sollicitons de l’Etat pour les médicaments et qui avoisine les 36 millions FCFA. Cette estimation basée sur les expériences de l’année passée a été faite par des professionnelles de la santé », fera-t-il remarquer.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Medina-Baye-CRD-Gamou-20...