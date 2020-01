Médina Baye: La radio Baye fm prend feu (photos)

Mercredi 15 Janvier 2020

La radio communautaire Baye FM du promoteur Cheikh Abdoulaye Mountakha Niass a pris feu. Mais il y'a plus de peur que de mal. Le studio étant épargné, une salle bien aménagée a vu ses meubles ravagés par les flammes. Pour l'instant les dégâts sont inestimables, selon les responsables de la radio.



Les raisons de cet incendie sont aussi inconnues pour le moment. Un sinistre qui s'est produit au moment où, le promoteur et conseiller spécial du président de la république est en voyage.















