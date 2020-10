Médina Baye : Le Khalife confirme son porte-parole et clôt le débat. Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Mahy Cissé a toujours la confiance du khalife général de Médina Baye. En effet, ce dernier a encore une fois confirmé son porte-parole lors de la prière du vendredi.



Serigne Mahy Ibrahima Niass a déclaré qu'il compte suivre les recommandations de son père, Cheikh Al Islam( Baye), qui avait instruit tout le monde à avoir une marque de reconnaissance et de considération à l'égard de Serigne Aliou Cissé ( le père du porte-parole, de l'imam de la grande mosquée etc). " Je ne vais jamais abandonner ces recommandations et d'ailleurs c'est un compagnonnage riche et bénéfique...", a-t-il laissé entendre.



La sortie du Khalife général de Médina Baye vient ainsi clore le débat...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Medina-Baye-Le-Khalife-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager