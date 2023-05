Médina Baye : Le Khalife général visite les chantiers des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya et apporte son soutien à son ministre Baye Ciss Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2023 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife général de Médina Baye a visité ce vendredi le siège de l'agence des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya et les chantiers de ladite agence, notamment le site où les travaux de réalisation de l'esplanade Mawlidou Naby sont en cours. Serigne Mahi Ibrahima Niass s'est ainsi félicité du taux d'éxécution de ces travaux qui n'ont démarré que récemment. S'adressant à son ministre en charge des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya, Baye Ciss, le guide religieux lui a demandé de n'accorder aucun crédit à certaines personnes qui passent tout leur temps à véhiculer des contre-vérités. Le khalife général de Médina Baye d'inviter Baye Ciss à aller jusqu'au bout de son rêve "qui est de jouer pleinement sa partition au rayonnement de la cité de Cheikh Al Islam Baye Niass". "Ce projet n'attendait que vous, car en effet, vous ne réalisez que de grands travaux, en témoigne le projet "Ciss-Plaza". Pour rappel, le programme des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya est constitué de 12 projets dont l'esplanade Mawlidou Naby, la grande mosquée de Médina Baye, l'université Al Azhar, l'hôpital de niveau 4, des hôtels d'hôtes, une station d'épuration et de potabilisation des eaux, etc..









www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Medina-Baye-Le-Khalife-G...

Accueil Envoyer à un ami Partager