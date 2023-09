Médina Baye: Les talibés construisent le centre de santé secondaire Cheikh Ahmad Niass, pour un coût de 155 millions FCfa

Avec une dévotion inébranlable et l'accord bienveillant du ministère de la Santé, les fidèles talibés du Dahira Dahouwal-Issane ont uni leurs ressources, pour donner naissance à un joyau médical à Medina Baye, à Kaolack. L'ancien poste de santé, désormais restructuré en un centre de santé secondaire, porte le nom de Cheikh Dame Niass, le deuxième khalife de Médina Baye. Cette transformation remarquable, d'un coût total de plus de 155 millions FCfa, incarne l'héritage de dévotion et d'engagement envers la santé et le bien-être de la communauté.