Médina Baye : la date d?inhumation du Khalife général dévoilée

Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, le khalife général de Médina Baye, dans la commune de Kaolack (centre), décédé dimanche soir à l’âge de 88 ans, sera inhumé jeudi à 17 heures, a annoncé à l’Agence de Presse Sénégalais Cheikh Mahy Aliou Cissé, son porte-parole. “Dans un premier temps, nous avons choisi mercredi pour l’inhumation, que nous avons reportée à jeudi, à 17 heures”, a-t-il dit, précisant que l’enterrement du guide religieux aura lieu à Médina Baye. “De hautes autorités de plusieurs pays dont le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana nous ont officiellement contactés pour solliciter un décalage d’un jour, afin qu’elles puissent assister à l’enterrement. Nous leur accordons cette demande en tenant compte des profondes relations qui lient la famille de Baye Niass (le père du défunt, décédé en 1975) à ces pays”, a expliqué M. Cissé. Concernant ce report, il a invoqué les difficultés liées aux voyages à cause de la pandémie de Covid-19 “La plupart des délégations étrangères ne pourront arriver au Sénégal que vers mercredi soir. C’est pourquoi elles ont demandé ce léger décalage de vingt-quatre heures pour pouvoir assister à l’inhumation”, a ajouté Cheikh Mahy Aliou Cissé. Selon d’autres sources contactées par l’APS, l’inhumation du khalife de Médina Baye a été reportée parce que des membres de la famille du défunt, qui doivent y prendre part, se trouvent à l’étranger. Le guide religieux est décédé à Dakar des suites d’une courte maladie. Le chef de l’Etat a rendu hommage à “un bâtisseur et une grande figure de la fayda tidjaniya (les disciples de Baye Niass)”. “J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, khalife général de Médina Baye. Je rends hommage à un saint homme, un bâtisseur et une grande figure de la fayda tidjaniya. A tous les musulmans, je présente, au nom de la Nation, mes condoléances émues”, a écrit Macky Sall sur Twitter. Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, surnommé Papa Cheikh par les disciples, était le quatrième khalife de cette cité musulmane de la ville de Kaolack, où vivent de nombreux fidèles de la tidjaniya. Il avait succédé à Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass, en 2010. Durant les dix années passées à la tête de cette communauté musulmane, il s’est révélé grand bâtisseur, multipliant les grandes infrastructures dont la Maison des hôtes, inaugurée à Médina Baye il y a deux ans en présence du président de la République. Fils de Cheikha Maryama Niang et de Baye Niass, le fondateur de Médina Baye dans les années 1930, il était réputé pour les innovations apportées à l’organisation de la Jamhiyatu Ansaru Din, qui réunit des disciples de Baye Niass vivant dans de nombreux pays. La Jamhiyatu Ansaru Din revendique plus de 400 millions de membres.



