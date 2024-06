Médina Gounass : L’attaque du véhicule du Khalife général, fait deux morts et plusieurs blessés (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2024 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Médina Gounass ont célébré la Tabaski dans la douleur. À la fin de prière de l’Aïd, la voiture du Khalife de Médina Gounass Thierno Amadou Tidiane Bâ, a été attaquée, occasionnant deux morts et des blessés. Le convoi du Khalife général de Médina Gounass, a été violemment […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sénégal</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Tambacounda/ Babacar Sy</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les populations de Médina Gounass ont célébré la Tabaski dans la douleur. À la fin de prière de l’Aïd, la voiture du Khalife de Médina Gounass Thierno Amadou Tidiane Ba, a été attaquée, occasionnant deux morts et des blessés.</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le convoi du Khalife général de Madina Gounass, a été violemment attaqué à coups de pierres alors qu’il revenait de la prière de Tabaski (Aïd el-Kébir). Plusieurs voitures ont été endommagées. </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Selon les premiers témoignages, « après la prière, le cortège a emprunté la voie traditionnelle, utilisée par les fidèles depuis plus de 80 ans. Mais, ides individus mal intentionnés ont interceptés le convoi, entraînant de violents affrontements. Deux morts sont enregistrés , plusieurs personnes ont été blessées, et des dégâts matériels, dont des maisons brûlées, ont été constatés. </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aussitôt avisés, les éléments de la brigade gendarmerie sont intervenus pour calmer la situation. Il est également à noter que la voiture du Khalife a été immobilisée pendant environ 15 à 20 minutes sur ordre du Capitaine de la zone. </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nous y reviendrons avec plus de détails </span></h5>

<div style="width: 480px;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->

<video class="wp-video-shortcode" id="video-54825-1" width="480" height="928" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://atlanticactu.com/wp-content/uploads/2024/06/Abdouillahii-Bah_20240617_2.mp4?_=1" /><a href="https://atlanticactu.com/wp-content/uploads/2024/06/Abdouillahii-Bah_20240617_2.mp4">https://atlanticactu.com/wp-content/uploads/2024/06/Abdouillahii-Bah_20240617_2.mp4</a></video></div>

<p>De</p><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/medina-gounass-lattaque-du-vehicule-du-khalife-general-fait-deux-morts-et-plusieurs-blesses-video/" class="link">https://atlanticactu.com/medina-gounass-lattaque-d...</a>















Sénégal Atlanticactu/ Tambacounda

Babacar Sy

Accueil Envoyer à un ami Partager