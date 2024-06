Médina Gounass : Plus de 20 arrestations après les affrontements mortels, l’identité de la victime révélée Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

Dans le dernier développement concernant le conflit entre les Peulhs du Fouladou et les Toucouleurs de Médina Gounass, les autorités ont procédé à l’arrestation de plus de 20 individus. L’enquête a été confiée à la section de Recherche de la gendarmerie de Ziguinchor. Les investigations ont permis d’identifier la victime, un résident du Fouta. De plus, les enquêteurs ont saisi plusieurs armes à feu et autres équipements. Les forces de gendarmerie de Kalifourou ont collaboré étroitement avec la Section des Recherches de Ziguinchor dans cette affaire. Les premières découvertes de l’enquête ont révélé que la personne décédée était Djiby Hamdy Sy, originaire du Fouta, comme l’a rapporté Rfm via Senego. Les saisies incluent une arme à feu, une arme factice et 6 armes blanches. Au total, 21 personnes ont été appréhendées : une pour possession illégale d’arme à feu, une autre pour détention d’une arme factice, 6 pour possession d’armes blanches, et 13 pour implication dans un rassemblement illégal perturbant l’ordre public. L’identité du meurtrier reste encore inconnue à ce stade de l’enquête.



