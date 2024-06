Médina Gounass : Suite aux affrontements intercommunautaires, Bissau ferme sa frontière avec le Sénégal

Les affrontements qui opposent les deux principales communautés musulmanes de Médina Gounass, dans le Sud-Est du Sénégal, prennent une dimension internationale. Pour parer à toute éventualité, le président Umaro Sissoco Embalo, dont le pays partage avec le Sénégal environ 300 km de frontières, a ordonné mercredi, la fermeture d’une […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Guinée</span></strong></span></h5>

Atlanticactu/ Bissau/ Velingara/ Maimuna Djalò

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les affrontements qui opposent les deux principales communautés musulmanes de Médina Gounass dans le Sud-Est du Sénégal prennent une dimension internationale. Pour parer à toute éventualité, le président Umaro Sissoco Embalo dont le pays partage avec le Sénégal environ 300 km de frontière, a ordonné mercredi la fermeture d’une partie de cette frontière avec le Sénégal après des affrontements, a-t-il déclaré à l’AFP.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La ville sainte de Médina Gounass dans la région de Kolda a été lundi, jour de l’Aïd, le théâtre d’affrontements entre les fidèles du khalife de la localité, Thierno Amadou Tidiane Ba, appelés les « Futankés », et ceux du marabout Thierno Mounirou Baldé, dénommés les « Gabunkés ». Les heurts ont fait un mort et une vingtaine de blessés, selon le ministère de l’Intérieur. De telles confrontations communautaires sont extrêmement rares au Sénégal.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les deux communautés s’opposent cependant de longue date pour le contrôle de la grande mosquée de la localité. Elles s’accusent mutuellement d’être à l’origine des tensions qui ont fait plusieurs morts par le passé.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Médina Gounass, au sud du Sénégal, se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la Guinée-Bissau.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le « général » du Gaabu, Umaru Embalo a indiqué qu’à la suite des heurts de lundi, « l’une des communautés (avait) appelé en renfort des peuls Gabunkés » vivant en Guinée-Bissau.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« J’ai aussitôt pris la décision de fermer cette partie de la frontière pour empêcher toute escalade de violence », a-t-il dit.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« Les forces de sécurité de mon pays veillent au respect scrupuleux de cette mesure », a-t-il assuré.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Située à plus de 500 km de Dakar, Médina Gounass accueille chaque année pendant une dizaine de jours un pèlerinage qui réunit des milliers de membres – uniquement des hommes – de la confrérie des tidianes, l’une des plus importantes du Sénégal.</span></h5>

