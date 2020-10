Médina Yoro Foula : La Covid-19 a mis fin aux évacuations sanitaires vers la Gambie Les populations de Médina Yoro Foula ont cessé de partir en Gambie voisine pour solliciter des soins de santé. C’est le constat fait par l’ex-Mcd. Selon Dr Boubacar Kandé, la pandémie de la Covid-19 a permis de «fixer» les populations au Sénégal. «Depuis les mois de mars et avril, les personnes qui mettaient leurs pieds en Gambie sont systématiquement amenées en confinement en Banjul», a-t-il confié au quotidien « La Tribune ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

Cette mesure a été avantageuse pour son district qui est parvenu à récupérer les populations situées le long de la frontière. Ainsi, «les indicateurs en termes de consultations prénatales et de vaccination au niveau de la frontière se sont beaucoup améliorés. Nous sommes aujourd’hui parmi les meilleurs districts du pays en termes de couverture vaccinale», s’est félicité Dr Kandé.



Non sans signaler quelques soucis avec l’hépatite B dont l’administration est parfois impossible à cause des accouchements à domicile qui sont encore d’actualité ou bien le manque de réfrigérateur pour conserver le vaccin.



Ensuite, faisant le point du coronavirus dans sa circonscription, Dr Kandé a informé qu’«à ce jour, Médina Yoro Foula est à 2 cas testés positifs à Kolda». Il soutient que le système de détection et de veille est en marche avec une forte implication des acteurs communautaires dont il salue l’engagement et le dynamisme dans la gestion des questions de santé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos