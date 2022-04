Médinatoul Salam: Un ndogou royal et un adiya de plusieurs centaines de millions FCfa pour Sokhna Aïda Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Une amitié qui a démarré en 1946. Malgré leur disparition, les mémoires de Serigne Saliou Mbacké et de Cheikh Béthio Thioune, sont toujours dans les coeurs. A Médinatoul Salam, les Thiantacounes ont sorti les grands moyens. A preuve, un Ndogou royal a été organisé chez Sokhna Aïda Saliou, en présence de nombreux guides religieux et étatiques pour colorer la journée. Les disciples Thiantacounes ont offert comme Adiya, des centaines de millions FCfa et trois camions frigorifiques à Sokhna Aïda Saliou Thioune.



