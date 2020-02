Méditerranée: 98 migrants sauvés au large de la Libye

Une opération de sauvetage du bateau humanitaire « Ocean Viking » a permis de secourir ce mercredi, 98 migrants qui fuyaient la Libye à bord d’une embarcation pneumatique.



Parmi ces migrants originaires d’Afrique de l’Ouest ou du Soudan, figurent une femme et 15 mineurs dont 14 non accompagnés.



A en croire l’ONG SOS Méditerranée, le sauvetage de ces migrants fait suite aux 84 migrants sauvés au petit matin, dont 21 mineurs non accompagnés venant du Bangladesh, du Maroc et de la Somalie, rapporte rfi.fr.