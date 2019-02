Meeting à Matam: Une militante de Macky périt dans un accident

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

D'après Seneweb une dame a perdu la vie et 12 autres personnes ont été grièvement blessées dans un accident qui s'est produit ce mercredi juste à la sortie de Ourossogui, vers les coups de 16 heures.



Selon des sources, le pick-up transportait des militants de Benno Bokk Yakaar qui devaient prendre part au meeting départemental présidé par Macky Sall.



La personne décédée, originaire de la commune de Thilogne, serait même une responsable du parti présidentiel.



Le constat fait par les éléments de la brigade de gendarmerie de Matam, les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Ourossogui et le corps sans vie déposé à la morgue de la même structure hospitalière.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos