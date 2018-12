Meeting de Amadou Kane Diallo, Président du Mouvement Bamtaaré: Déclaré persona non grata, Abdoulaye Daouda Diallo accueilli en roi à Ndioum Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 16:13 commentaire(s)|



C’est une véritable démonstration de force que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a faite, dans la commune de Ndioum. Venu présider un meeting politique organisé par le mouvement Bamtaaré de Amadou Kane Diallo, Abdoulaye Daouda Diallo coordonnateur départemental de l’APR a été accueilli par une marée humaine indescriptible.



A l’entrée de la ville de Ndioum, de très nombreux militants et sympathisants de tous âges ont accueilli le patron départemental de l’APR de Podor. Ensuite, un long convoi a tenu à l’accompagner jusqu’au stade municipal où devait se tenir le meeting. Et de mémoire de Ndioumois, rarement la commune a connu une telle effervescence.



Visiblement comblé par la très forte mobilisation de ses camarades de parti, Abdoulaye Daouda Diallo a lancé à l’adresse des militants surexcités, comme pour railler ses adversaires politiques qui lui promettaient une pluie de cailloux s’il venait à mettre les pieds à Ndioum, « Si c’est de cette façon qu’on me jette des pierres, je suis vraiment preneur et je reviendrai régulièrement à Ndioum pour en recevoir davantage ». Selon Amadou Kane Diallo, « seuls les tonneaux vides font du bruit ! ».



Poursuivant ses diatribes, l’ex-directeur général du COSEC et ex maire de la commune de N’Dioum, soutient que le leadership départemental politique est actuellement détenu par Abdoulaye Daouda Diallo, « le seul que les militants reconnaissent puisqu’étant légal », dit l’ancien maire de Ndioum, qui est d’avis que sa base affective ne lui a jamais tourné le dos.



Au contraire selon Docteur Alassane N’Diaye responsable Apr à N’Dioum,Yéta SOW, Maire de N’Diayéne Pendaw et Présidente départementale des femmes de L’A.P.R , N’Diaye DJIGO coordinateur départemental de la Coojer, Abdoul BOUSSO Responsable départemental du Meer Mouvement des élèves étudiants républicains, Haby Sidi Bâ Présidente départementale des Amazones de l'APR, le ministre A.D.D incarne les vraies valeurs qui fondent son parti à savoir le courage, le travail bien fait et la soif de vaincre autant de raisons qui font que leur leader continuera toujours et encore à bénéficier la confiance du président de la République Macky SALL.



Poursuivant Kalidou KANE, chef de cabinet du ministre, par ailleurs conseiller départemental et responsable politique à Thiangaye, qui fut un des acteurs principaux de la réussite de l’événement, pour avoir séjourné trois jours dans la commune de N’Dioum, a appelé tous les leaders à s’unir au tour de l’essentiel, qui selon lui, qui n’est rien d’autre, que la réélection de leur candidat dés le 1er tour au soir du 24 Février prochain



Parlant des parrainages, Abdoulaye Daouda Diallo et maire de la commune de Bocké Dialloubé, soutient qu’il n’y aura pas de département dans ce pays, qui dépassera celui de Podor en termes de signatures collectées en faveur du candidat Macky Sall. « Nous serons les premiers, inchallah ! », car nous avons fini de ratisser large. affirme ADD.



«Baba Maal et Abou Diouba DEH



Baba Maal, profitant du concert que son orchestre a animé durant et après ce méga meeting, a dit tout le bien, qu’il pensait du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Pour le lead-vocal du « Dandé Légnol », en plus d’être son ami personnel, son parent et un de ses meilleurs souteneurs dans sa vie, « Abdoulaye Daouda Diallo est un vrai patriote doublé d’un leader ». Aussi, invite-t-il, les populations du Fouta à accompagner ce dernier, pour permettre aux président Macky Sall de réaliser ses ambitions pour le Sénégal.



Parmi les illustres invités, il y’avait aussi Abou Diouba DEH .Enbouchant la même trompette que baba Maal , ce dernier soutient que A.D.D est le leader incontesté , que le président a choisi pour Podor .Sur ce , l’artiste demande aux uns et aux autres , de se ranger derrière le maire de Bocké Dialloubé , pour une victoire éclatante du candidat de Benno dès le 1er tour en février prochain .



Auparavant , c’est un riche patrimoine culturel qui a été exhibé par les pêcheurs du Fouta . Invité de marque à cette belle cérémonie, Abdoulaye Daouda DIALLO a eu droit, à une véritable démonstration de force, de séances de régates organisée au fleuve en son honneur par Amadou KANE DIALLO, président national du Mouvement Bamtaaré.





