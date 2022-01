Meeting de la coalition YAW à Mbacké: Ousmane Sonko appelle les candidats à taire leurs divergences et à s'unir autour de l'essentiel À Mbacké, Ousmane Sonko a appelé tous les candidats à l'union autour de la coalition Yewwi Askan Wi En provenance de Ziguinchor par vol, Ousmane Sonko a rallié Mbacké en début de soirée, après avoir participé à une caravane avec les leaders de Yewwi Askan Wi à Bambey.

Arrivé à Mbacké après 20 heures, le leader de Pastef et candidat à la ville de Ziguinchor, s'est offert un bain de foule tout au long du trajet qui l'a mené au meeting départemental. Celui-ci s'est tenu au grand boulevard de la commune.



Au cours d'un discours mémorable, Ousmane Sonko, sans langue de bois, a appelé les candidats de la coalition Yewwi Askan Wi à Mbacké et ailleurs, à s'unir. « Nous sommes vos leaders au niveau national. Malgré nos agendas, nous sommes tous là. tous unis pour l'essentiel et pour la victoire de la coalition. Il est impératif que tous les candidats s'unissent ici et partout ailleurs », a-t-il déclaré.



Poursuivant son propos, le leader de Pastef-Les Patriotes a insisté sur l'importance du projet de Yewwi Askan Wi et la nécessité d'unir toutes les forces, pour réussir une gouvernance territoriale basée sur l'inter-communalité.



Abdou Karim Fall, membre de la conférence des leaders de la coalition YAW et candidat à la mairie de Mbacké, a vivement remercié Ousmane Sonko pour son soutien constant depuis le début de la campagne. Devant les milliers de militants présents, il a tenu à saluer le leadership politique incarné par le candidat à la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko.















