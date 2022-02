« Meeting national de célébration du 80e anniversaire de la naissance du dirigeant Kim Jong Il » (KCNA)

« Le meeting national de célébration du 80e anniversaire de naissance du Dirigeant Kim Jong Il (1942~2011) a eu lieu le 15 février devant sa statue dans la ville de Samjiyon.



Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée et Président des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a participé au meeting.



Un basquet de fleurs au nom de Kim Jong Un a été déposé devant la statue du Dirigeant Kim Jong Il. Ensuite, ont pris place devant la statue des basquets de fleurs aux noms du Comité central du PTC, du Comité des affaires d'État de la RPDC, du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC et du Cabinet des Ministres de la RPDC.



Kim Jong Un, ainsi que les hauts responsables du Parti et du gouvernement, ont rendu un hommage sublime devant la statue du Dirigeant Kim Jong Il.



Ri Il Hwan, membre du Bureau politique et Secrétaire du Comité central du PTC, a fait un rapport " Accomplissons jusqu'au bout l’œuvre du grand camarade Kim Jong Il avec l'esprit révolutionnaire de Paektu ".



Il a dit que tout le peuple à travers le pays saluant la plus grande fête nationale rappelle, avec une profonde émotion, la profondeur et la signification du mois de février de Corée, en repensant à l'ère la plus fière de l'histoire de la nation 5 fois millénaire, marquée par un progrès fulgurant basé sur l'héritage révolutionnaire laissé par le Dirigeant Kim Jong Il.



Soulignant que la cause avec une grande idée et un héritage sera invincible, il a appelé tous les militants du Parti, les autres civils et les militaires de l'Armée à soutenir la direction du Comité central du Parti dirigé par Kim Jong Un avec une loyauté ardente et une pratique révolutionnaire et transformer la Corée socialiste en un pays prospère, développé et hautement civilisé.



Le meeting national a bien montré la ferme volonté et l'enthousiasme du peuple à mener à son terme, étroitement uni autour de Kim Jong Un, la cause révolutionnaire du Juche qui a commencé sur le mont Paektu, à construire un paradis populaire prospère sur sa terre et à orner les nouveaux 100 ans de la révolution coréenne comme les annales de victoire et de gloire. (KCNA)



Source : https://www.impact.sn/Meeting-national-de-celebrat...