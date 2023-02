Meeting raté de Pastef à Mbacké: Fatoumata Niang Bâ tance Ousmane Sonko La ville de Mbacké a été le théâtre de violents affrontements entre les sympathisants d’Ousmane Sonko et les forces de l’ordre. Dans cette localité, des jets de pierres contre des jets de grenades lacrymogènes ont été notés, après que le préfet de Mbacké a décidé d’interdire la manifestation de Pastef, ce vendredi. Cette situation a suscité beaucoup de commentaires.

Fatoumata Niang Bâ, nouvelle présidente du Conseil de Surveillance de l’Asepex, déplore fermement ce qu’elle considère comme une tentative de désacralisation de la ville sainte de Touba par le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Aussi, la présidente de l’UDES/R invite-t-elle l’Etat du Sénégal, à prendre toutes ses responsabilités, sans faiblesse aucune.



« Ousmane Sonko est un pyromane qui n’a cure d’aucune autorité, qu’elle soit temporelle ou spirituelle. Ce qui s’est passé à Mbacké, au-delà d’une défiance inacceptable contre l’Etat, est une tentative malsaine de désacraliser la ville sainte de Touba », a déploré la présidente de l’UDES/R.



Et Fatoumata Niang Bâ d’ajouter : « Personne n’est dessus de la loi. Aucun citoyen s’appelle-t-il Ousmane Sonko, ne détient une licence qui lui permet d’insulter à longueur de journée nos institutions. J’invite l’Etat à plus de fermeté contre ce nouveau type d’hommes politiques, dont le seul projet qu’on lui connaît, est de semer le chaos à tout prix pour ne pas faire face à des bisbilles avec la justice ».



Sous un autre registre, la présidente du Conseil de Surveillance de l’Asepex s’est félicitée du pari réussi de la mobilisation de Bby à Pikine et à Thiès. Selon elle, il s’agit d’une réponse factuelle aux critiques des affabulateurs de tout genre, qui théorisent tristement l’impopularité du Président Macky Sall. Ce dernier a mis le pays sur les rampes de l’émergence.



