Meetup de SeptAfrique: Des plaidoyers pour les femmes et le secteur privé Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 22:17 | | 0 commentaire(s)| Venue participer à la troisième édition du Meetup de SeptAfrique, Mme Fatou Seck, Directrice de Oumou Group, se félicite de ce panel, notamment avec la participation des femmes dans le développement. Par ailleurs, elle exhorte ces dernières à plus d'engagement dans la vie socio-professionnelle. Dr. Malick Diop de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASPE), a pour sa part, fait appel au gouvernement et au secteur des Exportations à un accompagnement dans le secteur privé.



