Meilleur Scientifique de l'UCAD en 2022: Pr Adams Tidjani fêté par le GREP et le MESR Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 18:47 | | 0 commentaire(s)| Le Groupe Recherche Environnement et Presse ( GREP), en recherche avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a organisé une cérémonie à la maison de la presse ce jeudi 17 novembre pour fêter le Professeur Adams Tidjani. Ainsi, ce dernier est élu Meilleur Scientifique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar de l’année 2022. La cérémonie s’est passée dans une bonne ambiance avec notamment ses collègues qui reviennent sur son parcours ainsi que toutes ses réalisations en tant qu'expert scientifique.



