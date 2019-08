Meilleur lutteur de l’année: Reug Reug devant Modou lo et Balla Gaye 2

Reug Reug a été désigné comme étant le meilleur lutteur par nos confrères du Sunu Lamb pour la saison de lutte 2018-2019. Une distinction bien méritée si l’on se fit au palmares du lutteur, nouvelle révélation de l’Arene Nationale.



Une belle récompense pour Reug Reug qui ne cesse de monter en puissance depuis quelques saisons. Invaincu depuis le début de sa carrière, il sort d’une victoire convaincante contre Gris 2 à l’arène nationale. Avec cette première place, il devance Modou Lô et Balla Gaye 2 qui étaient deux prétendants sérieux.

