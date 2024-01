Meilleurs employeurs au Sénégal : Philip Morris Manufacturing Sénégal, reconnu pour la 8e année consécutive

«La certification Top Employer est le résultat d'une évaluation indépendante réalisée par le Top Employers Institute, qui a reconnu la société mère de Pmmsn, Philip Morris International (Pmi), comme l'un des meilleurs employeurs mondiaux pour la huitième année consécutive. Les affiliés de Pmi ont également été reconnus comme des employeurs de premier plan dans 31 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie/Pacifique », lit-on dans le document.



Le programme Top Employers Institute certifie les organisations sur la base de la participation et des résultats de leur enquête sur les meilleures pratiques en Ressources Humaines. Cette enquête couvre six domaines RH composés de 20 sujets, dont la stratégie RH, l'environnement de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage, la diversité et l'inclusion, le bien-être et bien plus encore.



« Les conditions exceptionnelles font ressortir le meilleur des personnes et des organisations. Et nous en avons été témoins cette année dans notre programme de certification Top Employers : une performance exceptionnelle de la part de l'institut Top Employers. Et parmi cette communauté d'entreprises exceptionnelles, Philip Morris, a prouvé son engagement envers ses employés à l'échelle mondiale. Cette cohérence dans les pratiques de ressources humaines à travers le monde caractérise un groupe exclusif d'entreprises qui ont obtenu une certification mondiale via le programme Top Employers. Nous sommes fiers d'annoncer et de célébrer ces entreprises et leurs réalisations en 2024. », a déclaré David Plink, Pdg du Top Employers Institute.



La société mère de Philip Morris Manufacturing Senegal, Philip Morris International, est l'une des 17 organisations internationales récompensées cette année par la certification globale Top Employers. PMI emploie plus de 79 000 personnes dans le monde.



« Nous sommes extrêmement fiers de notre certification Top Employers pour la 8ème année consécutive au Sénégal », déclare Bahman Safakish, Directeur général de la région panafricaine du groupe.



Jean Fabrice Kacou-Bi, Directeur des ressources humaines de la filiale Panafricaine ajoute : « Cette récompense et cette reconnaissance de nos meilleures pratiques Rh est un véritable témoignage de notre engagement à maintenir un environnement de travail exceptionnel, inclusif et respectueux de nos collaborateurs ».

Adou Faye



