Meïssa Gningue aux autorités : Résoudre le chômage des jeunes, le baromètre de la politique sociale Meissa Gningue, responsable politique à Diourbel qui s’est réjoui, d'abord qu'un fils de Diourbel ait hérité du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, a expliqué, par ailleurs, que ce département ministériel est très important dans l'échiquier gouvernemental d'un pays comme le Sénégal où le taux de chômage, a-t-il constaté, s'accélère et où la problématique de l'employabilité est récurrente.

Des cadres Diourbelois, a-t-il attiré l'attention, ont été promus et portés à la tête des directions stratégiques comme l'emploi, l'insertion et qui pilotent encore des organismes nationaux, notamment l'Onefp (l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle) et le Pf2e pour accompagner ce dit ministre à accomplir sa mission régalienne.



D’après « Tribune », c’est en ce sens que Meïssa Gningue a lancé un appel solennel à ces cadres, natifs de Diourbel qui ont, aujourd'hui, en charge l'emploi et de surcroît responsables politiques, de ne ménager aucun effort pour relever le défi des attentes du ministre de tutelle et celles des populations.



«Vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs de notre cher njareem au sommet de l'État», leur a-t-il rappelé. Pour ce patriote engagé dont la principale préoccupation est la jeunesse de Diourbel et de son pays, la résorption progressive du chômage des jeunes doit être pour les nouvelles autorités, la pierre angulaire et le baromètre de leur politique sociale. De sa réussite, est-il certain, dépendra largement l’adhésion des Sénégalais, mais aussi, la concrétisation des programmes



