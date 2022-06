Mélenchon interpelle les jeunes électeurs : "Il faudrait qu'ils se mêlent de leurs affaires!" Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juin 2022 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de file de la Nupes appelle à la mobilisation en vue du deuxième tour des législatives, après un premier round qui n'a guère mobilisé le jeune électorat.



Pour sa première interview d'entre-deux-tours des législatives,



"C'est pas la peine de venir râler..."



"Je veux dire aux jeunes qu'il faudrait quand même qu'ils se mêlent un peu de leurs affaires", a t-il lancé, lors d'un entretien sur le plateau du journal de 20h de France 2, face à Anne-Sophie Lapix, citant les exemples des admissions post-bac et du climat.



"C'est pas la peine de venir râler sur Parcoursup si après ce n'est pas pour voter pour ceux qui veulent l'abolir. Puisque nous partageons le souci de la planète, c'est le moment d'envoyer des gens à l'Assemblée nationale qui vont s'y prendre pour de bon et pour de vrai", a t-il lancé, appelant par ailleurs à la mobilisation des abstentionnistes du 1er tour.



Après la percée de la gauche au premier tour, Jean-Luc Mélenchon "voudrait que le deuxième tour soit un deuxième tour concret". "J'admets qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce que nous proposons (...), mais pour tous les autres, qui ont montré de l'intérêt pour les thèses que nous défendons, je leur dis, il faudrait quand même se bouger!", a t-il ajouté.



La Nupes est arrivée au coude-à-coude avec la coalition présidentielle Ensemble! en nombre total de voix (25,66% des voix contre 25,75%). Elle compte quatre députés élus dès le premier tour sur cinq. Le plus dur commence pour le rassemblement de gauche, qui dispose d'une réserve de voix théoriquement moins grande qu'Ensemble et doit réussir à mobiliser les abstentionnistes pour espérer empêcher Emmanuel Macron d'avoir la majorité absolue. (Orange & Média Services)





Pour sa première interview d'entre-deux-tours des législatives, Jean-Luc Mélenchon a lancé lundi 13 juin un appel aux jeunes électeurs, qu'il aimerait voir en nombre dans les bureaux de vote à l'occasion du deuxième tour des élections législatives, dimanche 19 juin."Je veux dire aux jeunes qu'il faudrait quand même qu'ils se mêlent un peu de leurs affaires", a t-il lancé, lors d'un entretien sur le plateau du journal de 20h de France 2, face à Anne-Sophie Lapix, citant les exemples des admissions post-bac et du climat."C'est pas la peine de venir râler sur Parcoursup si après ce n'est pas pour voter pour ceux qui veulent l'abolir. Puisque nous partageons le souci de la planète, c'est le moment d'envoyer des gens à l'Assemblée nationale qui vont s'y prendre pour de bon et pour de vrai", a t-il lancé, appelant par ailleurs à la mobilisation des abstentionnistes du 1er tour.Après la percée de la gauche au premier tour, Jean-Luc Mélenchon "voudrait que le deuxième tour soit un deuxième tour concret". "J'admets qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce que nous proposons (...), mais pour tous les autres, qui ont montré de l'intérêt pour les thèses que nous défendons, je leur dis, il faudrait quand même se bouger!", a t-il ajouté.La Nupes est arrivée au coude-à-coude avec la coalition présidentielle Ensemble! en nombre total de voix (25,66% des voix contre 25,75%). Elle compte quatre députés élus dès le premier tour sur cinq. Le plus dur commence pour le rassemblement de gauche, qui dispose d'une réserve de voix théoriquement moins grande qu'Ensemble et doit réussir à mobiliser les abstentionnistes pour espérer empêcher Emmanuel Macron d'avoir la majorité absolue. (





Source : Source : https://www.impact.sn/Melenchon-interpelle-les-jeu...

Accueil Envoyer à un ami Partager