Membre de la Mafia Kacc Kacci, découvrez l'autre activité de Jules Aloïse P. Faye...

Il a rejoint ses frères de kacc kacci en prison, car il a été lui aussi placé sous mandat de dépôt. A la différence des deux premiers cités, ce cadre du parti Pastef a mis en place une entreprise de vente et de location de voitures de luxe et d’utilitaires. En effet, Azur automobile est une filiale du Groupe Azur, propriété de M. Faye, qui fut directeur de Maersk Line et qui se présente comme «expert automobile».



Jules Aloïse P. Faye est en affaire avec la marque chinoise Hongqi. Son entreprise est présentée comme un concessionnaire de voitures automobiles, qui convoite 25% du marché sénégalais estimé par ses soins à 2 milliards Us dollars.



Fondée par Jules Aloïse Faye en 2013, Azur automobile est à l’origine une entreprise vendant des véhicules d’occasion importés du Canada. Aujourd’hui, «nous sommes une entreprise qui a dû se tailler une grande partie du marché automobile. Nous importons des voitures sur commande et aussi des camions pour de grandes entreprises de construction et de logistique. Notre objectif est de devenir l’un des plus grands concessionnaires en Afrique de l’Ouest pour la distribution automobile», selon son propre montage financier.



Azur automobile est plus un intermédiaire qu’un concessionnaire. «Nous aidons le client à trouver les véhicules idéaux sur Internet et gérons la livraison. Nous aidons certaines entreprises qui ont besoin de camions et de véhicules pour leurs activités à en obtenir de bons à des prix plus bas.»

Azur automobile se spécialise dans la vente de berlines de luxe et d’utilitaires.