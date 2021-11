Mémorandum de préavis de grève: Le ministère des Transports se dit ouvert au dialogue

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement rappelle aux syndicats qu’il reste ouvert au dialogue.



A travers une note, parcourue par le "Soleil.sn", les syndicats de transports regroupés au sein du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (CUSTRS), ont adressé au ministre un mémorandum sur les transports routiers de personnes et marchandises, dont l’objet porte sur un préavis de grève. Faisant suite à ce mémorandum, ces syndicats ont été conviés à une rencontre le lundi 15 novembre 2021, à 16 heures, par lettre, en date du 9 novembre 2021.



Cependant, les membres du CUSTRS ne se sont pas présentés, à la réunion, informe la source. Le ministère des Infrastructures des transports terrestres et du Désenclavement rappelle aux syndicats, qu’il reste ouvert au dialogue et réitère son attachement au développement d’un système de transport performant, moderne et sûr.

