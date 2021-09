Menace Ébola : Kolda prépare les acteurs à la riposte Après la notification de cas confirmé de malade atteint de virus Ebola dans la sous-région ouest-africaine, Kolda une région frontalière avec plusieurs pays, prend les devants pour parer à toute éventualité.

Une réunion du Comité régional de gestion des épidémies s’est tenue, ce mercredi 8 septembre, à la gouvernance. Elle a permis de faire le point du suivi de la maladie à virus Ebola, mais aussi, des recommandations fortes pour que cette maladie hémorragique très létale ne trouve pas de porte d’entrée à partir de la région de Kolda.



Il ressort des travaux que «le Sénégal est à zéro cas» à ce jour. Cependant, les autorités sanitaires recommandent que la sensibilisation soit intensifiée pour que les acteurs communautaires puissent jouer pleinement leur partition dans la riposte.



Dans la même veine, il urge aussi de profiter de ce temps de paix pour «renforcer les postes frontaliers en équipements de protection, former les forces de défense et de sécurité qui sont en contact avec les voyageurs dans les zones frontalières ; mais aussi les guides touristiques, les conducteurs de mototaxis, les taximen», entre autres acteurs, a listé le Médecin chef de région, Dr Yaya Baldé. Ceci, pour qu’ils soient aptes à détecter précocement les cas éventuels pour les prendre en charge à temps.

