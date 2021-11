Menace du variant Omicron: « L’Afrique ne va pas fermer ses portes à l’Afrique du Sud », assure Macky Sall Le président de la République, Macky Sall, a assuré lundi que les pays africains ne fermeront pas leurs portes à l’Afrique du Sud et aux autres pays d’Afrique australe, malgré l’apparition du variant de COVID-19, dénommé Omicron.

Plusieurs pays ont décidé de fermer leurs portes aux voyageurs en provenance de l’Afrique du Sud, où a été découvert récemment un variant de Covid-19 potentiellement contagieux, et de ses voisins.



En réaction à la mise sous cloche de cette partie du continent, le chef de l’Etat a déclaré que ’’ l’Afrique ne fermera pas ses portes à Afrique du Sud et à l’Afrique australe ’’. Le Président Sall intervenait à la suite du discours prononcé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l’ouverture du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC). Macky Sall estime que les frontières du continent ne doivent pas être fermées à des pays comme l’Afrique du Sud. Il a toutefois demandé aux Etats africains d’être vigilants relativement au respect des mesures-barrières.



De son côté, le président de l’Union africaine a souligné que les pays de l’Afrique australe sont ’’ i njustement stigmatisé s’’.



Dimanche, l’Afrique du Sud a appelé à la ‘’ levée immédiate et urgente ’’ de voyages la visant. Son président Cyril Ramaphosa s’est dit ‘’ profondément déçu par ces fermetures de frontières, qui représentent à ses yeux une forme de ‘’discrimination à l’égard de notre pays et de ses voisins’ ’.













Par Fara Michel Dièye