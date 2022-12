Menace sur le foncier des hôpitaux : Mamadou Lamine Diallo met à l’index le régime de Macky Sall

À l’entame de ses propos, Mamadou Lamine Diallo de s’intéresser à la réfection de l’hôpital Le Dantec, avant de se poser des questions



«À l’hôpital Le Dantec, sur 3,42 ha, le gouvernement a validé une offre spontanée de construction d’un hôpital clef en main par un groupe espagnol avant la fin de l’année de 2023.



Aucune information sur le coût, le mode de financement et l’endettement de l’État qui en résulte. Il reste environ 3 ha sur l’emprise de l’hôpital. Nul ne connaît les desseins de l’État de Bby. Je peux parier que ce foncier sera livré à ses prédateurs liés à la dynastie FayeSall».



Après l’hôpital Le Dantec, l’auteur de questekki dépose ses valises à l’hôpital Fann. Il précise en ces termes qu’«à l’hôpital Fann également, cette fois-ci, c’est le ministère qui grignote sur le foncier. En vérité, le foncier de l’État dans le Dakar qui a une façade maritime, est recherché par les prédateurs pour l’immobilier de luxe. Ainsi, le foncier de la santé est menacé sous prétexte qu’on peut construire en hauteur des établissements de santé et libérer du foncier pour des prédateurs».



Mamadou Lamine Diallo compte sur la vigilance absolue des parlementaires pour préserver le foncier du secteur de la santé et de l’éducation. Il précise que le foncier de l’Enea est aussi menacé, avant de rappeler que la cession à Sertem a été annulée, suite à une protestation générale du Saes, Syndicat de l’enseignement supérieur. Le parlementaire de clore sa pensée sur cette révélation : «une partie de l’Enea a déjà été amputée par le ministère des finances».

Tribune