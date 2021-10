Menaces: Mouhamad Ahmad Lo décidé à rester à Touba Le mouvement Al Istikhama et ses fondateurs, à l’image de Mouhamad Ahmad Lo, sentent plus que jamais légitime leur appartenance à la ville sainte de Touba.

Après qu’un départ dans les meilleurs délais, de son condisciple Cheikh Ibrahima Khalil Lô, est exigé par une partie de la communauté mouride, Mouhamad Ahmad Lo a rappelé leur lien avec cette ville, dont ses arrières grands-parents ont joué un rôle primordial lors de son érection.



Face à ses calomniateurs qui ne cessent de porter de mauvais témoignages à leurs enseignements, Docteur Lo affirme que « son mouvement participe au développement de la ville. Donc, il est hors de question de quitter la terre promise », a-t-il avisé.



A retenir, Cheikh Ibrahim Khalil Lô a été exfiltré de Ngabou vers une destination inconnue pour des raisons sécuritaires. La compagnie de gendarmerie de Touba, appuyée par des éléments du GIGN et de la légion de la gendarmerie d’intervention (Lgi) de Mbao, avaient alors quadrillé le village pour barrer la route aux membres de Xudamul xadim, désireux d’en découdre avec le prêcheur, dont on prête des propos outrageux envers Serigne Touba.



