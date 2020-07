Menaces de mort: Le procès opposant Me Elhadji Diouf à son frère, renvoyé

Le procès opposant Me El Hadji Diouf à son demi-frère Cheikh Fall, a été renvoyé au 15 juillet prochain pour la comparution de la partie civile, en l’occurrence Me Diouf.



En effet, rappelle "L’As", ce dernier avait déposé une plainte contre Cheikh Fall à la Brigade de Recherches pour menaces de mort. Selon lui, le mis en cause l’a appelé à partir d’un téléphone fixe et lui a dit de préparer son linceul parce qu’il serait tué dans la semaine. D’ailleurs, les conseils d’El hadji Diouf ont trouvé aberrant qu’il n’y ait pas eu de réquisition de la Sonatel, afin de concourir à la manifestation de la vérité. Par contre, le prévenu a versé de chaudes larmes au moment où ses avocats demandaient sa liberté provisoire.



Me Abdoulaye Tall a souligné que le fils de son client doit subir une opération chirurgicale vendredi prochain. Dans la même lancée, Me Ndiack Bâ a soutenu que son client présentait des garanties de représentation. Et Me Khoureyssi Bâ s’est rapporté aux plaidoiries de ses confrères. Il en est de même pour le parquet. Le dossier est renvoyé au 15 juillet prochain.



