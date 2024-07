Menaces de mort à l’encontre de sa mère âgée de 70 ans : : C. O. Ba déféré au parquet, malgré la lettre de désistement C. O. Ba ne mesure pas l’angoisse dans laquelle il a mis sa mère. Cette dernière, âgée de 70 ans, a déposé plainte contre lui. À contrecœur. En effet, menacée de mort par son fils, elle ne souhaite pas le voir en prison. Malgré sa lettre de désistement, celui-ci est déféré au parquet .



C. O. Ba n’a aucune compassion pour sa mère. Il a menacé de mort celle-ci. Ce qui lui a valu une plainte au commissariat de Dieuppeul pour violences à ascendant. C’est suite à une dispute avec son frère qu’il a proféré des menaces de mort à l’encontre de sa maman.



C. O. Ba été déféré au parquet, hier. La quarantaine révolue, il a fait l’objet d’une plainte pour violences à ascendant. Sa mère, âgée de 70 ans, a dû saisir les autorités policières pour préserver sa vie. Selon l’économie des faits, c’est suite à une dispute avec son frère que C. O. Ba s’en est violemment pris à sa mère qui était venue s’interposer entre eux.



Dans sa plainte, la dame raconte : ‘’Malgré mon intervention, il a continué ses menaces et pire encore, il m'a même menacé de mort. Nous avons tous tenté de le calmer, en vain. Pour éviter qu’il ne mette à exécution ses menaces de mort, je suis venue au commissariat pour solliciter votre aide.’’



Entendu par les enquêteurs, C. O. Ba a nié les faits que lui reproche sa daronne. Étant à la maison ce jour-là, il a dit avoir été surpris de voir son jeune frère, K. Ba, frapper leur sœur qui est handicapée.



‘’Je me suis interposé pour éviter cela. Il s’en est suivi une dispute entre mon frère et moi. Nous nous sommes battus et il m’a frappé au visage. Énervé, j’ai déclaré que j’allais le tuer. Je n’avais pas le cœur à mettre en pratique mes menaces, mais j’étais très énervé. Mon frère est sorti de la maison et est parti chez ma sœur. Entre-temps, je me suis calmé et je suis allé dormir. Le lendemain, à mon réveil, j’ai été surpris de voir la police débarquer chez moi, me conduire au commissariat de Dieuppeul’’, a-t-il dit aux enquêteurs. Il a déclaré n’avoir jamais violenté sa mère.



En dépit de tout, la vieille dame ne souhaite pas voir son fils derrière les barreaux. D’ailleurs, c’est ce qui l’a motivée à écrire une lettre de désistement. Action qui n’a pas empêché les policiers de le placer en garde à vue avant de le conduire chez le procureur de la République.



