Menaces sur une journée de dialogues

Et si les deux dialogues débouchaient sur un chaos ? Si du côté du Palais, notamment à la Salle des banquets, tout pourrait se passer dans la plus grande solennité, l’on redoute de l’autre côté, aux parcelles Assainies, de nouvelles tensions. Lesquelles pourraient déboucher sur encore des violences puisque, autour de la plateforme F24, il a été décidé d’organiser une marche de la libération à partir de 15h, informe "Le Témoin".



Plus précisément, les députés, conseillers municipaux, leaders, bref toutes les forces de l’opposition qui ne participent pas au dialogue du Palais, mais à celui du F24 aux Parcelles Assainies, vont aller prendre Ousmane Sonko chez lui, à la Cité Kër Gorgui, pour se rendre avec lui au dialogue du peuple organisé par le F24 aux Parcelles Assainies. « Ousmane Sonko n’ira pas au dialogue du président sortant Macky Sall, qui tente de voler un mandat électoral, mais participera au dialogue du peuple du F24. Sa délégation sera constituée des élus que nous sommes », lit-on dans un document largement partagé à travers les réseaux sociaux.