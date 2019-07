Mendicité des enfants : plus de100 000 talibés recensés au Sénégal C’est un chiffre alarmant. Selon Human Rights Watch et la Platforme pour la protection des droits humains au Sénégal, cités par Iradio, il y a plus de 100 000 enfants talibés recensés au Sénégal. Ces enfants seraient victimes de maltraitance, de viols, forcés par leur maître coranique ou marabout à mendier chaque jour pour amener de l’argent, du riz ou du sucre.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 18:57



