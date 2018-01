Ménopausée à l`âge de 15 ans, elle reçoit un cadeau inestimable d’une autre femme

Une mère de quatre enfants a fait don de ses ovules à une étrangère, ménopausée à l’adolescence, en découvrant son histoire bouleversante sur les réseaux sociaux.



La blogueuse britannique, Jules Furness, âgée de 35 ans, lutte depuis longtemps pour tomber enceinte. La jeune femme souffre d'une défaillance ovarienne prématurée, ses ovaires ne produisent pas d'ovules. Après avoir été ménopausée à seulement 15 ans, elle a su qu'elle ne pourrait jamais avoir des enfants naturellement. Si elle a adopté un petit garçon avec son mari Steven, il lui était difficile d’avoir un second bébé par l'intermédiaire d'une fécondation in vitro.



Jules a partagé sa tristesse après une deuxième tentative ratée de fécondation in vitro dans un vlog, publié en ligne et visionné par des milliers de personnes. Cette vidéo a beaucoup ému Amber Wilde, une jeune maman de quatre enfants. Celle-ci a été touchée par l'histoire de Jules car Amber et sa compagne ont pu avoir leurs enfants grâce à un donneur de sperme.



"Je suivais son voyage FIV depuis un certain nombre d'années et comme tant d'autres personnes, j’avais regardé ses vidéos. Quand sa dernière tentative de FIV a échoué, je suis sûre que je n'étais pas la seule personne qui souhaitait pouvoir aider ou faire quelque chose pour améliorer la situation. Mais je savais que je pouvais faire quelque chose. J'avais déjà fait une FIV et même si je savais que ce n'était pas facile, je sais à quoi m'attendre, je sais que mon corps réagit bien et cela semblait naturel", a déclaré la jeune femme de 28 ans au Daily Mail.



Amber n'a pas tardé à contacter la blogueuse via Facebook et lui a offert de lui faire don de ses ovules bien qu'elle ne l'aie jamais rencontrée auparavant. "Cela pourrait être très inapproprié et s'il vous plaît acceptez mes excuses si c'est le cas, mais si le don altruiste d'ovules rendait la FIV plus abordable pour vous et que vous n'êtes pas horrifiée par ma génétique bizarre, je ferais un don en un clin d'œil", a écrit la jeune femme.



Jules n'osait pas accepter la proposition d'Amber, mais, les deux femmes ont échangé des messages et des appels téléphoniques avant de se rencontrer pour la première fois lors d’un pique-nique à Londres en mai. Peu après, 7 ovules d'Amber ont été artificiellement fécondés et ont produit deux embryons sains en novembre dernier. Au moins l'un des deux doit être transféré à Jules en janvier.



Le couple espère alors accueillir son deuxième enfant dès l'année prochaine. "C'était juste une chose incroyable à offrir à quelqu'un. Nous nous sommes demandés si c'était vraiment réel parce que c'était juste un tel conte de fées. C'est difficile à résumer mais nous sommes si reconnaissants qu'elle nous ait donné la chance d'avoir un autre enfant et à notre fils, la chance d'avoir un frère ou une sœur", a avoué Jules.



Amber est maman de jumelles et de jumeaux. Ainsi, la jeune femme espère que Jules et Steven auront également le bonheur d’accueillir deux nouveaux enfants.











afriquefemme.com