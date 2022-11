Mercato / Arabie Saoudite: Al Nasr offre 1milliard 521 millions FCFA à Ronaldo! Al-Nassr est prêt à casser la tirelire pour Cristiano Ronaldo. Ils seraient prêt à lui offrir 78 millions par an pendant trois saisons, ce qui ferait un total de 234 millions d'euros, environ 1milliard 521 millions F CFA.



Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo est la recrue rêvée pour de nombreux clubs. L'attaquant portugais est sans équipe à la Coupe du monde au Qatar après avoir trouvé un accord avec Manchester United pour résilier son contrat.



L'attaquant portugais a fait des commentaires controversés, critiquant les Reds Devils et Ten Hag, juste avant de partir avec l'équipe nationale du Portugal, ce qui a provoqué un son départ à Old Trafford.



Maintenant, sans équipe, Cristiano cherche une équipe pour rebondir. En Arabie Saoudite, certains clubs seraient prêts à remplir les poches du portugais pour le convaincre de venir.



'CBS Sports' explique qu'Al-Nassr a mis sur la table 234 millions d'euros pour faire venir CR7 : 78 millions par saison pendant 3 ans.



Ce n'est pas la première fois qu'Al-Nassr s'intéresse à Cristiano Ronaldo. L'été dernier, après ses problèmes avec les Red Devils pendant la pré-saison, ils lui avaient déjà proposé de rejoindre l'Arabie saoudite.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook