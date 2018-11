Mercato : El Hadji Ndiaye très remonté après le départ de Pape Djibril Fall Fallait s’y attendre! Après le départ de grand journalistes de la Tfm vers le groupe de Boubs et Mamadou Ibra Kane, Youssou Ndour est allé pêcher chez les concurrents. C’est le cas de Pape Djibil Fall journaliste, chroniqueur à la 2sTv qui aurait déposé sa lettre de démission pour rejoindre le Groupe Futurs médias (Gfm).

Selon nos confrères de SansLimites, le Dg de la 2sTv n’a pas apprécié le départ de Pape Djibril Fall et aurait pris la décision de reprendre le taureau par les cornes et se relancer par rapport à la concurrence.



Ainsi une réunion d’urgence ou de relance a été convoquée dont le but est de revoir les stratégies à même de permettre à la 2STV de tenir la concurrence. Outre mesure, El hadj Ndiaye selon toujours les sources de Sanslimitesn.com, va sortir les gros moyens.



Un arsenal de matos flambant neuf avec des cameras hd dernier cri et un nouveau personnel sur le volet technique. « Last but least » le renforcement des animateurs et journalistes est prévu.Un comité sera mis sur pied et piloté par le PDG lui-même.

