Mercato : Le prodige du Portugal, Joao Félix courtisé par 4 cadors européens

Joao Félix a décidé de quitter l'Atlético de Madrid en janvier, selon le journal 'Marca'. L'attaquant âgé de 23 ans a demandé à son agent, le célèbre Jorge Mendes, de lui trouver un nouveau point de chute, où il pourra de nouveau prendre du plaisir sur le terrain.



Le journal espagnol avance que le Paris SG, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich, sont actuellement les quatre clubs les mieux placés pour s'arracher les services du natif de Viseu.



La relation très tendue avec son entraîneur Diego Simeone et son faible temps de jeu en ce début de saison, sont les principaux facteurs qui poussent João Félix à vouloir quitter Madrid, après avoir été signé en provenance de Benfica à l'été 2019, pour la modique somme de 126 millions d'euros.



'Marca', par ailleurs, explique que les Colchoneros doivent équilibrer leurs comptes après le désastre en Coupe d'Europe et ont donc besoin de liquidités de toute urgence. Un départ qui pourrait donc arranger tout le monde.



João Félix est actuellement au Qatar où il participe à la Coupe du Monde 2022 avec le Portugal.