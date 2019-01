Mercato PSG : Dortmund ouvre la porte pour Weigl !

Le Paris Saint-Germain tiendrait-il enfin le milieu de terrain tant attendu sur ce mercato d'hiver ? C'est possible. Priorité de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, le joueur du Borussia Dortmund Julian Weigl (23 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a reçu un bon de sortie de la part de sa direction selon le quotidien régional Le Parisien ce jeudi.



Les Jaune et Noir n'attendraient plus qu'un signe du PSG et un chèque de 25 M€ pour céder leur pépite, soit une transaction largement dans les moyens du champion de France en titre.



Dans un premier temps, les dirigeants allemands souhaitaient conserver Weigl jusqu'au terme de la saison, mais l'envie du joueur de rejoindre la capitale française et la forte concurrence au sein de l'effectif de Lucien Favre ont joué un grand rôle dans ce retournement de situation.



Désormais, la balle se trouve dans le camp des Parisiens.



maxifoot.fr

