Mercato – Rennes: Le Milan AC fonce sur Ismaïla Sarr avec 20 M€

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019

A la recherche d’un ailier, le Milan AC aurait effectué une tentative pour le Rennais Ismaïla Sarr, a-t-on appris chez nos confrères de TMW. Les Rossoneri seraient fortement intéressés par l’ancien joueur de Metz, mais les dirigeants bretons auraient fixé la barre à quarante millions d’euros.



A la peine sur les dossiers de Yannick Carrasco et Gerard Deulofeu, le Milan AC aurait effectué une tentative pour un pensionnaire de Ligue 1. Après avoir enregistré le renfort de l’avant-centre polonais Krzysztof Piatek (23 ans, Genoa), les Rossoneri auraient activé la piste menant à l’ailier sénégalais Ismaïla Sarr (20 ans, Rennes), auteur de cinq buts et deux passes décisives cette saison en championnat.



Selon les informations de nos confrères de TMW, l’actuel quatrième de Serie A serait disposé à débourser vingt millions d’euros pour recruter l’ancien joueur de Metz, dont le contrat expire en juin 2021.



Rennes demande 40 M€ pour un transfert de Sarr



Mais ce montant serait jugé nettement insuffisant par les dirigeants bretons. Aujourd’hui, les Rouge et Noir réclameraient au moins quarante millions d’euros pour se séparer du natif de Saint-Louis, et l’opération serait tout simplement hors de portée de la formation entraînée par Gennaro Gattuso. Les négociations devraient dès lors s’accélérer entre les deux parties en cette fin de mercato.













Mercato365

