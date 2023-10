Mercato Show : Kouthia atterrit à « Témoin-Fm » (107.0)

Qu’on le veuille ou non, l’animateur et humoriste Samba Sine alias Kouthia est une star de l’audiovisuel. Il est vrai que personne n’est indispensable, mais dans le domaine de l’animation-comédie-imitation au Sénégal, Kouthia est incontestablement le meilleur, un champion de l’audimat ! Justement, la radio « TémoinFm/107.0) du Groupe « Le Témoin », a profité du mercato médiatique pour recruter notre Kouthia national, qui a réussi le spectacle, en faisant rire l’ancien président des Usa, Donald Trump, imité dans son émission « Kouthia Show ».



Pour ce coup-ci, il s’agit d’une émission baptisée « Daj Depp » animée par Kouthia le farceur, l’imitateur, le danseur, le comédien, le plaisantin, le clown et le conteur. Ce sera tous les samedis, de 9 heures à 15 heures sur la radio « Témoin/Fm » à la célèbre fréquence 107.0. Ne vous faites pas raconter l’émission !













Le Témoin